Gesloten deuren, een alternatief lesprogramma of 'gewoon' naar school. Bij de basisscholen in Harderwijk, Ermelo en Putten komen morgenochtend alle varianten voor bij de landelijke prikactie in het primair onderwijs.

Leerkrachten van het basisonderwijs voeren actie om aandacht te vragen voor de werkdruk, personeelstekorten en het salaris. De scholen op de West-Veluwe geven elk op hun eigen manier gehoor aan de oproep om de deuren een uur later te openen.

De Harderwijkse christelijke basisscholen die aangesloten zijn bij de overkoepelende organisatie VCO kiezen er voor om 9.30 uur de leerlingen te ontvangen. "Onderling hebben we afgesproken dat als er ouders zijn die hierdoor in grote problemen komen, we helpen bij een oplossing. Maar we hebben hiervoor geen verzoeken gehad", zegt een medewerkster van De Triangel in Harderwijk.

Positieve reacties

Ook Jan Rappol, directeur van de twee locaties van Alfons Ariëns (katholiek) schaart zich achter de actie en houdt de deur een uur langer dicht. Van ouders heeft hij louter positieve reacties gekregen. "Veel van hen hebben ook de petitie ondertekend."

De acht christelijke scholen in Putten die onder de koepel CNS vallen, merken niets van de prikactie. "Op meerdere niveaus maken we onze onrust kenbaar, maar we hebben er voor gekozen geen aanpassingen in het lesrooster te doen. We willen de kinderen daar niet mee lastig vallen," zegt Cees Visser namens CNS Putten.

De zes VPCO-scholen in Ermelo krijgen van directeur Onno Visscher alle ruimte om het eerste uur van de lesdag gesloten te blijven. De Irene-school doet daar niet aan mee, omdat de hele dag al was volgepland met activiteiten voor een juf die met pensioen gaat.

Ontbijt

Op de Gabriëlschool in Putten wordt op beide locaties het eerste uur gebruikt voor een gezamenlijk ontbijt met de teamleden om over de zorgen in het primair onderwijs van gedachten te wisselen.

De katholieke PWA-school in Ermelo wil een 'statement' maken, maar laat de kinderen wel om 8.30 uur het schoolgebouw binnen. Ook de ouders zijn welkom om de petitie te ondertekenen. De kinderen krijgen pas om 9.30 uur les. Op de openbare school De Cantharel, in hetzelfde dorp, gaan de deuren eveneens op het normale tijdstip open, maar start de echte les een uur later. "We zijn niet gesloten, maar hebben via de nieuwsbrief wel aandacht gevraagd voor de actie en de ouders verzocht de petitie te ondertekenen. We vinden zeker dat er iets moet gebeuren in het onderwijs, maar laten dat deze ochtend niet ten koste gaan van de kinderen", zegt directeur Patrick van den Hoorn.