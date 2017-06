Bierfraude publiek geheim onder café-eigenaren

Publiek geheim

In Nijkerk en Putten is het een publiek geheim dat het evenementencentrum zich al jaren bezig houdt met het omkatten van bier, bevestigen meerdere bronnen aan deze krant. ,,Triest dat er gesjoemeld wordt’’, vindt de eigenaar van Hinnie’s bar, een bruin café in het centrum van Putten. Voor hem is de fraude, die gisteren aan het licht kwam, geen nieuws. Eerder dit jaar tipte een collega hem waar hij fusten Heineken met forse korting kon kopen. ,,De prijs was veertig procent lager dan normaal. Het ging officieel met bonnen en btw. Maar mijn klanten en ik proefden het verschil, het was geen Heineken. Maar ja, je hebt het gekocht dus je wil er vanaf.’' Bij de forse korting had hij al zijn twijfels, maar toen hij er achter kwam dat het geen Heineken was, wist hij zeker dat het niet in de haak was. ,,Goedkoop is duurkoop. Ik denk dat er wel een paar op de fles gaan op deze manier.’’