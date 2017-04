Rechtbank: baggerslib uit de Eem mag niet naar Hattemerbroek

HATTEMERBROEK - Waterschap Vallei en Veluwe heeft terecht baggerslib uit de Eem geweigerd voor een plas in Hattemerbroek. Dat bepaalde de rechtbank van Zutphen donderdag in een kort geding, dat was aangespannen door twee baggeraars.

De bedrijven willen van de dertigduizend ton vervuilde rivierslib af en hadden daarvoor zandwinningsplas Noorderhoek in Hattemerbroek op het oog. Maar Waterschap Vallei en Veluwe, dat toestemming moet geven, weigerde de partij omdat er onduidelijkheden zijn over de kwaliteit.

Dwangsom

De slib werd al in 2013 uit de Eem gebaggerd en tijdelijk aangebracht op een weiland in de gemeente Baarn. Vorig jaar eiste die gemeente dat het slib weg moest, op last van een dwangsom. De partijen kwamen met een derde partij, Grondbank, overeen dat het slib afgezet zou kunnen worden in Hattemerbroek. De zandwinplas Noorderhoek - ingeklemd tussen A28, N50 en de Middeldijk - ontstond in de jaren zestig toen de A28 en knooppunt Hattemerbroek werd aangelegd. Om de diepe plas minder diep te maken, wordt er nu slib gestort.

De rechtbank oordeelde donderdag dat er wel degelijk onduidelijkheden zijn over de kwaliteit van het slib. Volgens het waterschap is het slib bewerkt en dat zou niet volgens de regels zijn gegaan. De baggeraars betwisten dat. Wel verklaarden zij dat er zand en water aan is onttrokken. De rechter oordeelde dat niet duidelijk is of de bedrijven zich daarbij aan alle geldende regels hebben gehouden. ,,De twijfel van het waterschap over de kwaliteit is dan ook niet bevreemdend en wordt versterkt door het strafrechtelijk onderzoek dat met betrekking tot de partijen slib loopt", stelt de rechtbank.