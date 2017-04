Celstraffen geëist tegen Poolse fietsendieven

De vijf jonge mannen stalen vorig jaar in korte tijd tientallen elektrische fietsen en gewone merkfietsen uit gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland. De fietsendieven sloegen in het voorjaar van 2016 toe in onder meer Maarssen, Amersfoort, Zeist, De Bilt, Harderwijk, Nijkerk, Barneveld en Bunschoten-Spakenburg.



Ze werkten met lopers om in winkelcentra gestalde fietsen snel open te krijgen. Op afgelegen plekken gebruikten de Polen een slijptol om kettingsloten door te zagen. De fietsen werden achterin een bestelauto gezet en vervoerd naar een vakantiewoning in Bunschoten.



Agenten troffen er begin juni 58 gestolen exemplaren aan nadat twee bendeleden in Harderwijk een lokfiets met gps-signaal hadden gestolen. Volgens het Openbaar Ministerie stond in de bungalow voor bijna 50.000 euro aan gestolen tweewielers. De fietsen stonden klaar voor transport en waren voorzien van valse framenummers.



De aanwezige verdachten naar het oudste bendelid van 28 als dader. Hij huurde de bungalow en zou verantwoordelijk zijn voor de fietsen. De man was niet aanwezig op de zitting, omdat hij gisteren in Polen voor moest komen voor een aantal snelheidsovertredingen. In een voorgelezen verklaring liet hij weten onschuldig te zijn. De fietsen had hij voor 20.000 euro gekocht van een Nederlandse handelaar.



Volgens de Officier van Justitie vormden vier van de vijf verdachten, in tegenstelling tot wat hun advocaten beweerden, een criminele organisatie. De Polen gingen volgens een vaste methode te werk om dure fietsen te stelen en om te katten, aldus de openbaar aanklager. Hij sloot niet uit dat de bende voordat ze werd betrapt werd met 58 fietsen al partijen gestolen tweewielers naar Polen wegsluisde.