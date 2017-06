Blauwe Gerrit zoekt de schapen van koningin Wilhelmina

De makers zijn Sjarenka Bognar (45) en Chuck van Loenen (37) uit Putten en Sander Goudzwaard uit Harderwijk (37). Hun boek over de Blauwe Gerrit is bedoeld voor kinderen van 5 tot 11 jaar. De Blauwe Gerrit is een tekenfiguur die door de makers in Veluwse natuurfoto’s is gemonteerd, waardoor een heel eigen wereld ontstaat. Tekenfiguren in de Veluwse natuur, het zijn ware kunstwerken. Het Noord-Veluws Museum in Nunspeet houdt tot en met 9 juni een tentoonstelling met de foto’s en Blauwe Gerrit.