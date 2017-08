Campingdrukte moet nog komen in de regio

Met het campingbezoek loopt het nog geen storm in de regio. Op zichzelf is dat nog geen reden voor paniek. Maar het regenachtige weer moet niet lang meer aanhouden.

Het westen en noorden hebben net vakantie gekregen en reizen dus pas deze of volgende week af naar hun bestemming. Maar het slechte weer baart wel zorgen. Wanneer dat aanhoudt is er een goede kans dat veel toeristen de Veluwe en de polder links laten liggen.

Alleen het weer stormt

,,Het enige wat tot dusver storm loopt, is het weer", lacht Jeroen Lammers van camping het Groene Bos in Zeewolde. ,,Nee, maar even serieus: het mag nu wel wat drukker gaan worden. We hebben nog een hoop lege plekken. En ik weet dat de andere campings in Zeewolde het niet veel beter doen. Niemand zit vol. Het is te hopen dat het weer snel beter wordt. Maar ik blijf optimistisch. Want het kan niet slecht blíjven, toch?"

Weinig uit regio

Camping de Kriemelberg in Ermelo verwacht dat een relatief rustige periode u verandert. Eigenaar Dian van de Heuvel: ,,Deze regio heeft al een paar weken vakantie, maar in het noorden en westen is die pas afgelopen vrijdag begonnen. En daar wonen de mensen die bij ons op de camping gaan staan. We trekken over het algemeen maar weinig gasten uit onze regio."

Als bestuurder van de Ermelose VVV vernam Van de Heuvel dat de lokale middenstand een beetje teleurgesteld was over de matige opkomst bij de eerste editie van de Zomeravondbraderie, vorige week dinsdag. Hij vindt echter dat er geen reden is tot zorg. ,,Volgende week barst het los, is mijn verwachting. Dat merken wij ook aan onze boekingen. Het gaat nu steeds harder." Toch hangt veel af van het weer. ,,Als het zo blijft, kiezen toeristen die nog geen besluit hebben genomen, eerder voor een bestemming in het buitenland."

Pas in augustus