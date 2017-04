CDA grote winnaar op Noord-Veluwe

NOORD-VELUWE - Het CDA is de grote winnaar van de verkiezingen op de Noord-Veluwe. In de vier gemeenten Elburg, Heerde, Nunspeet en Oldebroek kreeg de partij zo'n duizend stemmers erbij, in Hattem zeshonderd. Ook de PVV van Geert Wilders kreeg in alle vijf gemeenten enkele honderden stemmen meer dan in 2012.

CDA is nu weer de grootste partij op de Noord-Veluwe. Alleen in Oldebroek haalde de ChristenUnie meer stemmen dan de christendemocraten en in Nunspeet is SGP traditiegetrouw (veruit) de grootste. De huidige situatie is voor het CDA in de regio ongeveer vergelijkbaar met de uitslag van verkiezingen in 2010, toen de partij ook goed scoorde op de Noord-Veluwe.

Naast CDA zijn de PVV en ChristenUnie als winnaars van de regio aan te wijzen. Beide partijen hebben overal meer stemmen gehaald dan in 2012; alleen in Heerde moet ChristenUnie pakweg honderd stemmen inleveren. De PVV doet het regionaal echter een stuk minder dan landelijk, waar ze na de VVD de grootste zijn. In Heerde is PVV de op drie na grootste partij, in de andere gemeenten komt de PVV op plek vijf.

PvdA doet het regionaal net zo slecht als landelijk. De partij heeft in alle vijf gemeenten fors moeten inleveren. In Heerde was het verlies het grootst. Nog geen zes procent van de stemmers kleurde daar een PvdA-rondje rood, terwijl de partij in 2012 nog tweede was na de VVD. Ongeveer 1800 Heerdenaren lieten Asscher en consorten woensdag in de steek. In de andere vier gemeenten verloor PvdA tussen de 1200 en 1500 zieltjes.