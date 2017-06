Corporaties variëren met huurverhoging

poll Festivals nekken het ouderwetse café in Gelderland en Overijssel

6 juni Het café dat het alleen van de omzet van de drank moet hebben heeft het zwaar. Het aantal kroegen is in vijf jaar tijd in Overijssel met 55 afgenomen naar 660. In Gelderland was er sprake van een daling met 105 naar 1085. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.