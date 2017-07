De jacht op edelherten op de Veluwe is geopend

Agios op zoek naar trainers en begeleiders

2 juli Gymnastiekvereniging Agios uit Vaassen is op korte termijn op zoek naar iemand die de acro-gymnastiekgroep gaat begeleiden en de leden letterlijk en figuurlijk weer de hoogte in gaat helpen. De invulling van diverse vacatures is momenteel één van de belangrijkste speerpunten binnen de vereniging.