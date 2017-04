De Paaskermis of een modeshow: de keuze aan activiteiten is dit weekeinde weer reuze in de regio

De wereldkampioen dammen Roel Boomstra in actie zien, de nieuwste modetrends bekijken of onder de grond duiken. Het zijn zomaar een paar activiteiten die dit weekeinde in de regio te doen zijn. Nog geen plannen gemaakt? Wij hebben een paar ideeën voor je op een rij gezet.

Wereldkampioen dammen buigt zich over de stenen op Urk

Wereldkampioen dammen Roel Boomstra buigt zich zaterdag en volgende week over de damstenen tijdens het NK Dammen op Urk. Het NK wordt tot zaterdag 15 april gespeeld in restaurant Het Achterhuis. Hier is zicht op de Urker haven, het oude vissersdorp en het IJsselmeer. Naast Boomstra doen er nog elf andere dammers aan het NK mee, zoals Alexander Baljakin, Ben Provoost en Auke Scholma. Tijdens de wedstrijden is er live commentaar in het restaurant. Meer informatie staat op www.aanzetdammen.nl.

De Paaskermis in Deventer is weer losgebarsten

Talloze attracties van grijpkranen tot de ‘Crazy Shake’: de Paaskermis op evenemententerrein Platvoet aan de Ronald Holstlaan in Deventer is vandaag van start gegaan. Zanger Dave Dekker, bekend als de jonge Ciske de Rat uit de gelijknamige musical, opent de kermis vanavond om 19.00 uur. Hij krijgt daarbij hulp van de bekende Deventenaar Tonny Leerink. De Paaskermis staat naast attracties ook bekend om de activiteiten die er gehouden worden. Het evenement duurt tot en met maandag 17 april te bezoeken. Meer informatie staat op www.paaskermisdeventer.nl.

Winkeliers showen nieuwste modetrends tijdens Fashion@Korenstraat

Ben jij benieuwd naar de nieuwste modetrends? Dan is zaterdag een bezoekje aan het evenement Fashion@Korenstraat in Apeldoorn zeker de moeite waard. De winkeliers uit de Korenstraat tonen de nieuwste collecties voor het komende seizoen. Het gaat niet alleen om kleding, maar ook om accessoires als brillen, tassen en sieraden. Er lopen zo’n zeventig modellen over de catwalk in de Korenstraat. De modeshows zijn om 11.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Een deejay zorgt voor de muziek en voor bezoekers zijn er hapjes en drankjes.

Wie komt de deelnemers van de IJsselloop supporteren?

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, maar supporters zijn hartstikke welkom bij de IJsselloop die zondag in Deventer wordt gehouden. Het is het grootste sportevenement van de stad aan de IJssel. Er doen zo’n 5000 lopers verdeeld over drie afstanden aan de IJsselloop mee. De deelnemers starten in verschillende groepen vanaf 11.00 uur op de Brink. De finish is aan de Verzetslaan.

Neem een kijkje onder de grond in Otterlo

Heb jij altijd al eens willen ervaren hoe de aarde diep onder je eruit ziet? Dan is zaterdag een bezoekje aan het Museonder op Nationaal Park de Hoge Veluwe in Otterlo zeker de moeite waard. Een natuurgids geeft vanwege de Nationale Museumweek rondleidingen door het museum. Onderweg is er van alles te zien, zoals het gewei van een reuzenhert, een compleet wortelstelsel van een 135 jaar oude boom en botten van dieren die duizenden jaren geleden zijn uitgestorven. Ook kun je van bovenaf in het hol van een vos en een das kijken. De rondleidingen zijn ieder uur tussen 10.00 en 15.00 uur in het museum aan de Houtkampweg 9. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan op www.hogeveluwe.nl.

Test je kennis met de KroegQuiz in hartje Harderwijk

Ben jij een echte betweter? Dan is deelname aan de Harderwijker KroegQuiz in de binnenstad van Harderwijk vast en zeker iets voor jou. De KroegQuiz is een quizroute voor maximaal vijf personen die van kroeg naar kroeg in de stad aan het Veluwemeer gaat. Zo komt de tocht langs De Gauwigheid, Nickys Inn, Ome Co en Sir Jack. Onder het genot van een hapje en een drankje zijn in de cafés vragen over film, muziek, sport en trivia. Aanmelden kan zondag om 13.00 uur bij Sir Jack aan de Vijhestraat 36-38, de quiz zelf is van 13.30 tot 17.30 uur. Deelname is gratis.

Het circus is in Nieuwleusen

In Nieuwleusen heeft Circus Renz International haar tent voor dit weekeinde opgezet aan de Bosmansweg. Hier is vandaag, zaterdag en zondag een show te bekijken met onder meer clowns, jongleurs, mini-pony’s, kamelen, honden en watussikoeien. In de nok van de tent hangt een trapeze waar acrobaten hun kunsten zullen laten zien. De show is vandaag om 17.00 uur, morgen om 15.00 uur en zondag om 15.00 uur. Toegang is 10 euro en meer informatie staat op www.renzinternational.nl.

Kijktuinen in Nunspeet presenteert nieuw blotevoetenpad op open dag

De Kijktuinen in Nunspeet houdt zaterdag een open dag, waarop bezoekers kunnen kennismaken met een variant op het Kijktuinen’s blotevoetenpad: het Kids Wijs Pad voor kinderen. Op de open dag zijn allerlei activiteiten, zoals een markt met kraampjes, een expositie van kunstschilders en een optreden van het Vierhouterkoor. Ook zijn het spelletjesdoolhof en de kwekerij van de Kijktuinen geopend. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur op het tuinencomplex aan de Kienschulpenweg 26.

Tribute aan Bob Marley in het Burgerweeshuis in Deventer