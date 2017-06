Defensiehelikopters laag over Veluwe

De oefening vind plaats van maandag 15 mei tot en met donderdag 18 mei van 9 tot 24 uur, op vrijdag 19 mei 2017 van 9 tot 16 uur. Het laagvliegen gebeurt niet doorlopend tussen die tijden, stelt Defensie enigszins gerust. Voor vragen en klachten is telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Het doel van de oefening is vliegers van Apache-, Cougar- en Chinook-helikopters voor te bereiden op missies in binnen- en buitenland. Bij de oefening wordt de dreiging van wapensysteem gesimuleerd.