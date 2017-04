Derde editie Epop in Epe: Chantal Acda en Ruud Fieten

De derde editie van Epop in de Kerk is zaterdagavond. Singer songwriter Ruud Fieten en zangeres Chantal Acda proberen het publiek in de Grote Kerk in hogere sferen proberen te brengen.

Ruud Fieten (27) en Chantal Acda (39) zijn muzikale autodidacten. Opgeleid tot respectievelijk industrieel ontwerper en cultureel maatschappelijk werker, leven zij tegenwoordig van de muziek. Meestal solo, soms met hun band.

Wat weet jij over Epop in de Kerk en was je direct enthousiast om hier op te treden?

Volledig scherm Ruud Fieten © eigen foto

Ruud: ,,Vorig jaar trad Janne Schra er op, niet? En het was druk bezocht. Ja, ik was direct enthousiast voor dit optreden. De klanken in een kerk zijn altijd extra mooi.''

Chantal: ,,Na mijn verhuizing naar België, 17 jaar geleden, ben ik niet veel meer in Nederland naar concerten geweest. Maar ik heb wat opzoekwerk gedaan en Epop in de Kerk belooft erg fijn te worden.''

Optreden in een kerk, dat is zeker geen dagelijkse kost?

Ruud: ,,Nee, maar toevallig heb ik de laatste tijd vaker in kerken gespeeld. In Meppel, in het Friese Echten en laatst ook twee keer in de Statenzaal in Zwolle, wat ook net een kerk is. Ik weet dus wel wat me te wachten staat.''

Chantal: ,,Zeker niet. Maar optreden in een kerk zit dicht aan tegen de wijze waarop ik musiceer. Ik ben veel bezig met de uitwerking van klank en het spelen met klank in een ruimte. Een kerk leent zich daar goed voor.''

Vergt het optreden in de kerk speciale voorbereidingen?

Ruud: ,,Niet echt. Mijn liedjes passen qua klank en stijl goed in een kerk. De galm van een kerk gaat goed samen met mijn zang en gitaarspel.''

Chantal: ,,Ja! We werken met een koor en doen dit concert exclusief. Dus met dit koor hebben we het nog maar één keer gedaan. Ook hebben we alle basismuziek herschreven. Dus eigenlijk is niets zoals het normaal is.''

Hoe beschrijf jij je eigen muziekstijl?

Ruud: ,,Ook al ben ik alleen, mijn muziek is harmonisch. Engelstalig. Ik zoek de ruimte tussen folk- en country-zanger Townes van Zandt en de hippie-superband Crosby Stills Nash and Young. Iets moderner dan de traditionele folk, meer roots-folk, indie-folk, met Americana-invloeden.''

Chantal: ,,Ik vind dat heel lastig te omschrijven. Ik schrijf liedjes. Soms hypnotiserend en op zoek naar een andere wereld. Dan weer ingekleurd door jazz.''

In september is Epop Festival. Zou je daar ook op het podium kunnen staan?