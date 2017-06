Dit is er te doen op Koningsdag op de N-O Veluwe

"Er is op iedere hoek in de binnenstad wel iets te doen voor zowel jong als oud”, vertelt Dick Greve, voorzitter van de Hattemer Oranjevereniging.

De binnenstad van Hattem kleurt tijdens koningsdag voor het eerst sinds jaren weer oranje. Op veler verzoek wordt koningsdag weer gevierd in de historische binnenstad. Het nieuwe bestuur van de Hattemer Oranjevereniging heeft samen met de winkeliers en horeca ondernemers een aantrekkelijk programma in elkaar gezet. “Voorgaande jaren vonden alle activiteiten plaats in het weiland aan de Stadslaan en was er niets te beleven in het centrum”, vertelt Greve. ‘’Dit jaar zal alles in de binnenstad zijn. Er is een kleedjesmarkt, een stadsloop, er zijn meerdere springkussens en er staat een mooie, oude muziektent op de Grote Markt."

Bakwedstrijd

Rond het middaguur kan er in de Kruisstraat gesmuld worden, want er wordt een bakwedstrijd gehouden. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur kunnen bij de Dijkpoort alle baksels worden ingeleverd. Om 15.30 uur wordt per leeftijdscategorie de winnaar bekend gemaakt.

Naast alle festiviteiten in het centrum vinden op het feestterrein aan de Stadslaan uitsluitend nog de tentfeesten plaats met op 26 april 538 DJ'S on tour, een Teenage-party op 28 april en als afsluiter een optreden van de Perfect Showband op zaterdag 29 april.

Andere gemeenten

Ook in de rest van de regio staan de programma’s voor koningsdag 2017 vast. Kleedjesmarkten, optredens, spelletjes en optochten. Er is van alles georganiseerd. Maar waar moet je zijn voor het spijkerbroekhangen of de DJ workshop?

Wapenveld

- Kingsday Extreme Wapenveld. Vanaf 13.00 uur zal een groot deel van het Stationspark worden ingenomen door een Big Air BMX Contest. De beste BMX’ers van de wereld nemen het tegen elkaar op.

- Radio NL zorgt ‘s middags voor muziek. Django Wagner en Wesley Bronkhort treden op.

Epe

- Wie maakt het mooiste knutselwerk voor de koning? Van kleurplaten tot een papieren kroon of een schilderij. Kinderen kunnen tot 25 april 12:00 uur hun creatieve werk inleveren bij bakkerij Marcel Commandeur in Epe. De burgemeester zal op Koningsdag per leeftijdscategorie bekend maken die de winnaars zijn.

- JGetFit Bootcamp voor kids en spijkerbroekhangen voor volwassenen. Van 15.00 uur tot 18.00 uur kunnen jong en oud hun energie kwijt tijdens deze activiteiten in het centrum.

- Van 10.30 uur tot 0.00 uur is de kermis in het dorp geopend.

- De optocht is weer terug van weg geweest. Vanaf 13.30 uur vertrekt de stoet vanaf de Hoge Weerd.

Heerde

- DJ workshop voor kinderen. In een uurtje leren de kinderen de basisbeginselen van het dj-en. Wat is een dj-set en hoe werkt het? Ze mogen zelf oefenen en krijgen aan de hand van voorbeelden en fragmenten les in het dj-en. De workshop begint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

- Om 22.00 uur wordt de dag afgesloten met een vuurwerkshow.

Nunspeet

- Roofvogelshow. Op het Marktplein geven Gerard en Bettine van den Brink van De Valk Roofvogels van 12.00 uur tot 12.45 uur een optreden.

- Voor de ouderen wordt er in Het Venster een feestavond georganiseerd. Van 19.00 uur tot 20.30 uur kunnen de ouderen langskomen voor een hapje en een drankje.

Elburg

- Oranje ontbijt met live muziek. Alle inwoners van Elburg zijn vanaf 8.30 uur uitgenodigd voor een ontbijtje op het parkeerterrein van de voormalige gasfabriek.

- Escaperoom. Jongeren van 12 tot en met 16 jaar worden uitgedaagd om binnen 20 minuten uit de ‘escaperoom’ te komen. Door codes te kraken en puzzels en raadsels op te lossen kunnen ze ontspannen. De escaperoom staat van 10.30 uur tot 17.00 uur op de parkeerplaats van supermarkt Jumbo.

- Graffiti workshop. Op het terrein van de oude gasfabriek kan de jeugd van 8 tot en met 11 jaar ’s middags graffiti spuiten. Om 13.00 uur start er een groep en om 15.00 uur.

Oldebroek

- KPN inline Skeeler Cup. Om 16.00 uur begint op het Raadhuisplein de wedstrijd. De B-rijders starten om 16.00 uur. Om 17.00 uur zijn de vrouwen aan de beurt en de A-rijders om 18.00 uur.