Drenkeling 't Loo is Eritrese vluchteling

Bij dat pand aan de Klompenmakersweg is na het noodlottige ongeval lange tijd hulpverlening aanwezig geweest. Een medewerker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft nog dezelfde avond enkele buren ingelicht. Gemeente en Vluchtelingenwerk zijn in overleg, meldt een woordvoerster. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn laat desgevraagd weten dat de gemeente Oldebroek op de achtergrond zorgt voor ondersteuning en begeleiding.

De 24-jarige vrouw was volgens buurvrouw Hennie Goudbeek vrijdagavond met twee andere Eritrese vrouwen naar de plas in 't Loo gegaan. ,,Niemand van die vrouwen kan zwemmen, maar ze zijn erg nieuwsgierig en willen veel leren. Deze vrouw is volgens iemand van COA steeds een stapje verder het water in gegaan. Tot ze ineens onder water verdween." Volgens Goudbeek heerst er verslagenheid in de buurt. "Het is echt heel erg triest."