Epe ziet stijging van dumpingen in buitengebied

Exacte cijfers zijn er niet bekend bij de gemeente Epe. ,,Boa’s treffen vaker een dumping aan op hun surveillance”, weet een woordvoerder van de gemeente Epe. ,,Het zijn veelal de afgelegen plekken, op landweggetjes langs de A50 bijvoorbeeld. Daar lossen ze hun aanhanger met allerlei spullen, die vervolgens in de berm of sloot geworpen worden.”

De Boa twitterde eind vorige week nog over een gedumpte koelkast, maar het gaat ook om andere machines of gereedschappen. ,,Het kan van alles zijn, dus naast apparaten bijvoorbeeld ook bouwafval.” Zeker in het geval van elektrische apparaten is dumping onnodig, want deze voorwerpen kunnen gratis worden ingeleverd op de Milieustraat of meegegeven worden bij bezorging van een nieuw apparaat.