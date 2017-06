Ermelo onveiligste gemeente op de Veluwe

Ermelo is de onveiligste gemeente van de Veluwe. Het dorp staat op plek 49 van onveilige gemeenten in de AD Misdaadmeter. Apeldoorn is veiliger en staat op plek 89.

Ermelo kende vorig jaar meer woninginbraken, inbraken in schuurtjes en autokraken. Ook waren er meer straatroven – 6 stuks. Ermelo blijft hiermee de onveiligste gemeente op de Veluwe en is in de AD-ranking onveiliger dan Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Harderwijk staat op plek 155, Apeldoorn op plek 89.

Burgemeester André Baars van Ermelo is niet verrast. ,,We zijn de enige kleine gemeente in Nederland met zoveel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en meer dan honderd vakantieparken. In de zomer hebben we ruim tienduizend mensen meer die binnen onze gemeentegrenzen verblijven. En ja, daar gebeuren ook wel eens incidenten. Deze incidenten vertroebelen de criminaliteitscijfers voor onze gemeente.”

Platteland

Landelijk gezien is er sprake van 8 procent minder criminaliteit dan een jaar eerder, maar gewelddadige misdrijven zoals mishandelingen en bedreigingen nemen minder snel af dan andere vormen van criminaliteit. Net als een jaar eerder is de daling van het aantal delicten groter in de stad dan op het platteland. Alle grote steden werden veiliger, maar amper de helft van kleine gemeenten.

Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land. De criminaliteit daalde er vorig jaar met 8 procent, gelijk aan de landelijke trend, maar dat was niet genoeg om van de eerste positie af te raken. De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vindt dat de hoofdstad onterecht op plek 1 staat, vanwege de vele toeristen en evenementen: dat trekt criminelen aan. ,,Wij hebben het extra druk door de toeristenstroom, maar ook door evenementen en tientallen onderzoeken naar radicalisering en liquidaties. Daarom heb ik in Den Haag om 500 extra agenten gevraagd,” zegt hij.