Gewelddadig Pools duo langer vast voor steekpartij Wilco Viets

Alarm bij CêlaVíta Wezep door water in de brandmelder

16:01 Een automatische brandmelding bij CêlaVíta in Wezep leidde gisteren tot groot alarm. Maar in plaats van een middelbrand was er sprake van loos alarm. 'Door water in een brandmelder' liet de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op Twitter weten.