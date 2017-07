GNMF pleit voor Gelderse stop nieuwe geitenstallen

Want de provincie Brabant wil tot 2020 geen nieuwe geitenhouderijen, zo is er afgelopen week unaniem besloten in de staten. In een straal van twee kilometer rond een geitenstal is er een verhoogde kans op longontsteking, blijkt uit een recent onderzoek van het RIVM. De provincie wil nu eerst nader onderzoek. Tot die tijd wil Brabant tijdelijk geen uitbreiding, een moratorium, van geitenstallen en geen nieuwe vergunningen.