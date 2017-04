Gratis compost voor Veluwse tuinen

HARDERWIJK / ERMELO / PUTTEN - Inwoners van de gemeenten op de Noord-Veluwe kunnen zaterdag 25 maart eenmalig gratis compost afhalen bij de gemeentewerf. Met die actie bedanken de gemeenten de inwoners voor het apart houden van groente, fruit en tuinafval (GFT). Het gaat om de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, maar ook Elburg en Oldebroek.

,,Het compost wordt uitgedeeld op diverse locaties. Kom op tijd, want op = op,'' melden de gemeenten in een gezamenlijk persbericht.

Compost is te gebruiken als bodemverbeteraar in de tuin. ,,Het stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem,'' aldus de gemeenten in hun persbericht. ,,Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.''

Tegen opwarming

Van het GFT wordt compost en groene stroom gemaakt. Het compost houdt CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. ,,Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. GFT scheiden en composteren heeft nog een voordeel: het is goedkoper dan het samen met het restafval te laten verwerken,'' melden de gezamenlijke gemeenten.

In 2016 werd in gemeenten op de Noord-Veluwe ruim 125 kilo GFT per inwoner apart ingezameld. Zo'n 40 procent van het restafval in de grijze container hoort eigenlijk bij het GFT. ,,Voedselresten, biologisch afbreekbare zakjes, kattenbak korrels met milieukeur en koffiefilters horen bijvoorbeeld ook in de GFT-bak.'' aldus de gemeenten in hun persbericht.

Milieupark

Compost kan in Ermelo tussen 9 en 12 uur worden afgehaald bij Milieupark Dusseldorp aan de Tolweg 9. De compost zit in zakken van veertig liter. Ook is compost af te halen bij de Firma Kamphorst aan het Rodeschuurderwegje 26-28. Dan kan het los in de aanhanger.