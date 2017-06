Jonge musici Urk betoveren publiek én jury in Elburg

Tijdens hun twaalf minuten durende show veroverden de jonge muzikanten al snel de harten van de toeschouwers op sportpark Burgemeester Bode. De pasjes en het lekkere tempo vielen ook in goede aarde bij de drie juryleden, waaronder René Leckie die is verbonden aan meervoudig wereldkampioen show K & G uit Leiden. Het resulteerde in een score van maar liefst 90 punten. Het was veruit de hoogste score van de dag, waar diverse seniorenkorpsen alleen maar van konden dromen. Ook de bands voor wie het festival in Elburg een test was voor het Wereld Muziek Concours, later deze maand in juli. Zij kunnen uit scores van nog geen 80 punten opmaken dat er werk aan de winkel is. “Misschien heeft de jury de punten voor deze korpsen wel bewust wat laag gehouden als prikkel voor de laatste weken”, veronderstelde medeorganisator Wim van Norel.