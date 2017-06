Koninklijke Landmacht oefent op legerplaats in 't Harde

Van koekhappen tot bootpolonaise: Dit is het gekste wereldrecord in jouw buurt

21 juni Wereldrecords. De een is nog gekker dan de ander. In Lelystad wordt er op dit moment een poging gedaan om zo snel mogelijk 750 kilometer af te leggen in 12 uur tijd. Maar zo'n wereldrecordpoging zijn er in verschillende soorten en maten. Wij zetten een paar ludieke records op een rij.