Lonne met kwetsbare gezondheid stoomde zich thuis klaar voor examen

Zoveel narigheid meegemaakt, zo positief in het leven staan. Het is bewonderenswaardig hoe de achttienjarige Lonne Mulock Houwer met haar kwetsbare gezondheid omgaat. Deels kwam daarvoor hulp van ver weg: Indonesië. Een monoloog.

,,Al vanaf mijn geboorte ben ik ziek. Toen ik nog bij mijn moeder in de buik zat, heb ik een ziekenhuisvirus opgelopen. Daardoor heb ik hevige hoofdpijnklachten. Dan zijn er periodes dat ik elke dag hoofdpijn heb, dan weken niet.

Later heb ik er hevige buikpijn bijgekregen. Ondanks allerlei behandelingen bleven de klachten. De doktoren wisten niet waardoor ik die pijn had. En dus noemden ze het maar: Prikkelbare Darm Syndroom. Twee-en-een-half jaar later zit ik nog steeds met buikpijn, eet ik weinig en heb ik weinig energie.

In 2013 had ik continu een stekende hoofdpijn. Toen heb ik een jaar thuisgezeten. Daarna hebben we met de school afgesproken dat ik zou komen als het ging. Veel heb ik de afgelopen twee-en-een-half jaar thuis geleerd. Alle gezinsgenoten hebben me geholpen. Mijn zus is goed in aardrijkskunde, mijn ene broer in wiskunde, mijn andere broer in wis- en scheikunde, mijn vader in scheikunde en biologie. Mijn moeder is de contactpersoon met school.

Nu doe ik - met andere leerlingen in de zaal - het examen. Dat is zwaar. De meeste examens zijn 's middags, terwijl ik 's ochtends de meeste energie heb. Om acht uur 's morgens haal ik thuis mijn boeken tevoorschijn. Na het leren ga ik twee uur slapen. Vervolgens brengt mijn moeder me naar Zutphen. En de hele weg erheen slaap ik weer.