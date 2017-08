Maaien met de zeis: goed voor lijf en landschap

Een heus NK in Elspeet en een WK in Wapenveld. Alleen staat de W daarbij wel voor 'Wapenvelds'. Het mag de pret niet drukken: maaien met de zeis wordt steeds populairder. Niet vreemd want dit oude handwerk uit de agrarische sector is een mooie manier van natuurvriendelijk kleinschalig maaibeheer, goed voor de biodiversiteit en een aangename inspanning voor het lijf. Henk Boeve en Gert van den Hardenberg uit Heerde zijn echte liefhebbers, doen niets liever dan op het grasland met een zeis in de weer zijn. Het tweetal tekent voor de organisatie van het WK zeis maaien in Wapenveld.

Wedstrijden

Waarom moeten we het gras weer met een zeis gaan maaien? De 36-jarige Gert van den Hardenberg hoeft over het antwoord niet lang na te denken: ,,Het is goed voor de natuur. Maaien met de zeis heeft als voordeel dat bepaalde planten gespaard kunnen worden en dieren makkelijker een goed heenkomen kunnen zoeken. Het is een oud ambacht, echt handwerk. Ik ben aangestoken door mijn broer. En heb de smaak nu helemaal te pakken. Net als mijn andere broer. Samen vormen we een team zeismaaiers en doen regelmatig mee aan wedstrijden. Vorig jaar zijn we derde geworden op het NK zeis maaien in het Openluchtmuseum in Arnhem. We hebben er gewoon enorm veel lol in en doen ook dit jaar aan het NK mee in Elspeet. En een week later gaan we aan de slag tijdens het WK op Padd’ndag.’’

Schoonvader

Het enthousiasme van Van den Hardenberg over het zeis maaien blijkt aanstekelijk. Zijn aanstaande schoonvader fysiotherapeut Henk Boeve is inmiddels ook aangestoken. De twee gaan minimaal een keer in de week met de zeis aan de slag. ,,Het is geweldig om te doen. Ik probeer mijn cliënten allemaal te overtuigen van het nut van zeis maaien. Het is goed voor het landschap en voor het lijf. Maar ze kijken nog een beetje de kat uit de boom.’’

Afstelling

Boeve benadrukt wel dat de zeis goed moet worden afgesteld. ,,De hoek tussen de zeis en de zeisboom is belangrijk. Bovendien moet je techniek goed beheersen. Het maaien is niet zozeer krachtwerk maar meer slagwerk. Als je dat niet goed beheerst, moet je hard gaan werken en kom je vroeg of laat in de problemen’’, weet Boeve vanuit zijn vak als fysio. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je vervolgens bij mij op de bank beland’’, zegt hij met een lach.

Wie meer wil weten over het maaien met de zeis is woensdagavond 9 augustus vanaf 19 uur welkom op de ‘oefenavond’ bij Gert van den Hardenberg thuis aan de Eperweg 67 in Heerde. Dan worden de spelregels uitgelegd. ,,Een zeis is vlijmscherp. Je moet dus goed opletten en er niet zomaar mee gaan zwaaien. Een ongeluk zit in een klein hoekje’’, aldus Van den Hardenberg.