Meer activiteiten in Park Hoge Veluwe

Het gaat onder meer om een gps-wandeling, een tocht met een elektrische loopfiets en teambuildingsuitjes. Volgens De Hoge Veluwe gaat het om bezigheden die passen in de natuur. Het park stelt dat de vraag naar activiteiten 'enorm' toeneemt, en dan met name naar een categorie waarvoor de organisatie zelf niet de kennis in huis heeft.