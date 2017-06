Melkveehouders weten niet meer waar ze aan toe zijn

Onder melkveehouders heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de nieuwe richtlijnen die hen dwingen een deel van hun dieren af te maken, met als doel de uitstoot van fosfaat terug te dringen. ,,Veel bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn", zeggen Annemijn Dijkstra en Charles van Mierlo van GVK Advocaten in Zwolle.

De verwarring is het gevolg van de uitzonderingsgevallen die zich blijven opstapelen. Vorige maand bepaalde de rechter in Den Haag dat vijf bioboeren uit Raalte, Elburg, Bathmen, Lelystad en Heino hun vee niet hoeven te laten afmaken. De bedrijven produceren weliswaar mest, en dus fosfaat, maar ze dragen niet bij aan het probleem van het fosfaat-overschot omdat ze ver onder de Europese normen blijven. Dat was althans het oordeel van de rechter. Staatssecretaris Van Dam heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Gelijke behandeling

Zolang de hogere rechter zich niet over de kwestie heeft uitgesproken, weten veel boeren niet hoe de vlag er voor hen bijhangt. ,,We krijgen de laatste weken dan ook veel vragen van veehouders die duidelijkheid willen", zeggen Dijkstra en Van Mierlo. ,,Veehouders die menen dat ook zij een uitzondering vormen, moeten de Staatssecretaris verzoeken om een gelijke behandeling of zelf een zaak beginnen. Dan nog blijft de situatie onzeker, in ieder geval totdat de hogere rechter zich uitgesproken heeft."

Van Richard en Janny van Essen uit Uddel wordt verwacht dat zij drie van hun koeien naar het slachthuis sturen. Het echtpaar is er kapot van. ,,Wij beschouwen al deze dieren als onze kinderen. We waren aanwezig bij hun geboorte en hebben ze zien opgroeien. En nu moeten we drie gezonde dieren selecteren voor de slacht. Het is om te huilen."

Twee jaar geleden hebben Richard en Janny De Weide Hoeve omgevormd tot een knuffelboerderij. En nee, dat is geen vreemd eufemisme. Meerdere keren per week komen groepjes bezoekers langs om een middagje uitgebreid te knuffelen met de koeien, honden, katten en alle andere dieren die de boerderij in het buitengebied van Uddel bevolken. Daarnaast produceert De Weide Hoeve op kleine schaal melk. ,,Net genoeg om het hoofd boven water te houden."

Boete

Na het afschaffen van het melkquotum in 2015, investeerden veel boeren in hun bedrijf, wat ook voor extra mest met daarin fosfaat zorgde. Nieuwe wetgeving moet de uitstoot van fosfaat terugdringen. Wie koeien bezit, moet vier procent van de dieren af laten maken. De omvang van het boerenbedrijf doet daarbij niet ter zake. In de weide van de knuffelboerderij in Uddel lopen bijvoorbeeld slechts 25 koeien. Drie daarvan moeten dus verdwijnen.

Tot dusver hebben Richard en Janny geweigerd om hun gezonde vee af te laten maken. Maar dat verzet kost ze 2.150 euro per maand. Een boete van de staat. ,,Dat houden we niet lang vol."

De Weide Hoeve kan ook geen aanspraak maken op een van de uitzonderingsregelingen, verwachten advocaten Dijkstra en Van Mierlo.