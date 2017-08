Met dementerende ouderen is voormalige kazerne in Wezep gevuld

Als Het Gouden Hart haar woonlocatie voor dementerende ouderen begin volgend jaar opent in Parc de Zwijger, is de voormalige Willem de Zwijgerkazerne in Wezep volledig gevuld. Na bijna vijf jaar leegstand heeft vastgoedondernemer Harry Frens het complex in ruim een jaar volledig uit het slop getrokken.

Het Gouden Hart komt in de rechterflank van het kazernepoortgebouw, waar in de linkerkant al een pannenkoekenrestaurant is gevestigd. En van de 78 appartementen die daar achter opdoemen, zijn er nog maar twee beschikbaar. Het is juist die reuring die Mylène van der Kwast van Het Gouden Hart aantrekt: ,,De ouderen blijven zich op deze manier onderdeel voelen van de maatschappij."

Haar man Bart begon in 2001 met een 'zorgvilla' in Driebergen, zelf heeft ze een achtergrond als binnenhuisarchitect en stylist. Maar nu is ze ook eigenaar en bestuurder van het familiebedrijf, waar ook hun twee dochters werkzaam zijn. Eerder dit jaar openden ze een locatie in het universiteitsgebouw aan de Koornmarkt in Kampen. De vestiging in Wezep opent begin volgend jaar.

,,Kampen en Wezep kunnen elkaar versterken", is de overtuiging van Van der Kwast. ,,Want in Kampen is er ook een zorghotel, waar mensen terecht kunnen na bijvoorbeeld ziekenhuisopname." Wanneer dat nodig is, zouden ze kunnen doorstromen naar een woning in Wezep.

Sloophamer

In de voormalige kazerne van Defensie wordt nu nog de sloophamer gehanteerd, maar is straks plek voor twintig bewoners. En daarmee wordt voor twintig fte aan werk gecreëerd; in totaal ruim dertig medewerkers. ,,Dat is wel bijzonder, maar die filosofie hebben wij vanaf het begin gehad. Als je meer tijd neemt voor mensen, levert dat aan het eind meer op."

Aan die vorm van zorg hangt wel een prijskaartje. ,,Maar in de particuliere zorg betaal je een lagere eigen bijdrage dan in de reguliere zorg. Want je woont eigenlijk gewoon thuis. Wij zitten aan de onderkant van de particuliere markt", zegt Van der Kwast.