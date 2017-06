Blessure voor Ermelose burgemeester Baars

12:47 André Baars, de burgemeester van Ermelo, is de komende weken uitgeschakeld. Deze week struikelde hij over een afstapje tijdens het VNG-congres in Goes. Hij scheurde daarbij meerdere pezen, waardoor hij woensdag aan zijn knie moest worden geopereerd. ,,Zijn agenda wordt de komende periode aangepast en de overige collegeleden zullen hem waar nodig vervangen,'' laat woordvoerster Moniek Winters weten.