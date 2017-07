Nieuwslezer Jan de Hoop in geweer tegen laagvliegroute Lelystad Airport

U las dit voor in het ochtendnieuws en dacht: wat krijgen we nou?

,,Nee, ik las het in jullie krant. Vliegveld Teuge weg, 250 banen verloren. Toen trok ik de route op het kaartje boven Epe en Vaassen en Teuge door en ik zag: we krijgen ze hier ook. We zijn in Radio Kootwijk komen wonen voor de stilte. Je mag hier niet jagen, we zitten in een Natura 2000 gebied, we horen de N-wegen niet eens, de rust is volkomen - hoor de kipjes eens. Nu verknal je het in één klap met vliegtuigen die op 1.800 meter overkomen. Dan kun je naar de passagiers zwaaien. Het is onaanvaardbaar."

U bent nu de opinion leader van Radio Kootwijk?

,,Haha, nou: het is afgevaardigde namens de Dorpsraad en de honderd inwoners hier. Opeens was ik het. Niet om gevraagd, zeker niet. Ik wilde niet de Rotterdammer zijn met een grote mond in een dorp. Maar zo gaat dat. Na 27 jaar op tv heb je een bekende kop, ze zien het strategisch belang ervan. Ik krijg ook heel gemakkelijk de Gelderse commissaris Cornielje aan de lijn en de baas van de luchtverkeersleiding en de directeur van Teuge. Dat is een voordeel als mensen je naam kennen."

En nu vol op het orgel natuurlijk. U mobiliseert het volk via de eigen media.

,,Beslist niet. Bij RTL zal ik dat nooit doen, ook in mijn programma op Radio Gelderland niet. Maar ik heb 185.000 volgers op Twitter. Daar zal ik mijn mening over de dwaasheid van deze plannen als privépersoon graag geven. Ik krijg altijd veel reacties. Als we ergens lekker eten en ik schrijf dat op, komen er altijd mensen op af. Toen we bedorven vis hadden gegeten in Ede heb ik dat expres niet gemeld; het had de zaak kunnen raken. Ik misbruik de invloed niet. Maar het is nu wel handig. Want ze dreigen het laatste aaneengesloten natuurgebied in het land eventjes te bederven met tienduizend overvliegers per jaar."

Voor de route is gekozen vanwege de vliegveiligheid. Die staat op nummer één. Dan kun je het schudden met je argumenten op de grond.

,,Het is nog een voornemen. Er zijn wel vier alternatieven te bedenken. Ik vlieg zelf ook. De mensen zeggen: 'Jan, dat is hypocriet; not in my backyard'. Zo veel vlieg ik trouwens niet hoor, maar het geeft me wel inzicht in de materie. Je kunt dit makkelijk anders doen.''

Komt dit goed, dan?