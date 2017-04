Oud-Ermeloër ontdekt nieuwe schorpioen

,,We deden onderzoek naar het verband tussen het gedrag en de biomechanica van de schorpioen'', vertelt de onderzoeker uit. ,,Toen ineens zag ik hele kleintjes, ze zagen er anders uit.'' Op dat moment had de wetenschapper niet in de gaten dat hij een ontdekking deed. Pas twee jaar later komt de verrassing in de vorm van een wetenschappelijk artikel. De 'nieuwe' schorpioen draagt voortaan zijn naam. Waarom dat twee jaar duurt? ,,De wetenschappelijke molens malen langzaam'', verklaart hij.

Troglotayosicus meijdeni

,,Ik had me helemaal niet gerealiseerd dat ik een nieuwe soort had ontdekt'', vertelt hij lachend. ,,Ik was enorm verrast toen ik het artikel las.'' De Colombiaanse collega's, waarmee hij op pad was twee jaar geleden, stuurden hem het stuk door. ,,Toen mijn verrassing zag ik dat de nieuwe soort naar mij vernoemd is, ze heten 'Troglotayosicus meijdeni.''' Dat het voorzetsel 'van der' mist, wuift hij lachend weg. ,,Ach, lastige Nederlandse naam hè?''