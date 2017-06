Pechhulp voor het leger met 3D-printer en drone

Trokken soldaten vroeger te paard en met een bajonet ten strijde, tegenwoordig komen er hele andere attributen aan te pas. Op de Legerplaats bij Oldebroek, in 't Harde, houdt de 43 Herstelcompagnie uit Havelte een innovatieve oefening. Met behulp van een versleutelde videoverbinding, een 3D-printer en een drone wordt een auto weer aan de praat geholpen. Het gaat om een experiment dat nog in ontwikkeling is, maar de techniek wordt bij Nederlandse militairen in het Afrikaanse Mali al vrijwel dagelijks toegepast.