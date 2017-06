Putten krijgt nieuw cultureel evenement

De straten in het centrum van Putten bieden op zaterdag 29 juli een podium aan diverse culturele uitingen. Fratsen belooft volgens Gerieke Dunsbergen, van VVV Putten, jong en oud te bedienen. "De disciplines zijn heel gevarieerd. Dans, muziek, theater, maar ook poëzie en literatuur. Het Kindcentrum Putten on the move vermaakt de kinderen van de basisschoolleeftijd op het Fratsenplein. Dat wordt een beleefplein waar kinderen zelf van alles kunnen doen. Zo is er een idee om ze hoeden te laten maken."

Kunstetalagewedstrijd

Dunsbergen: "Deelnemers hoeven geen professionals te zijn of uit Putten te komen. We willen juist ook kunstenaars en culturele uitingen uit de regio een kans bieden om te laten zien wat ze kunnen. Doel is dat we een wauw-effect bereiken, bezoekers versteld doen staan."

Vitale 55-plussers

Vorig jaar zagen de evenementen Boom 'In en Trends het levenslicht in Putten. Fratsen is daarmee het derde nieuwe programma. "In november 2015 is de activiteitencommissie van de winkeliersvereniging WCP opgestapt en de vraag was wie dat moest oppakken. Als VVV Putten hebben we dat nu op ons genomen. We richten ons met name op de vitale 55-plussers en gezinnen met jonge kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat dit de doelgroepen in Putten zijn. Daarnaast willen we onderscheidend zijn van omliggende gemeenten en moet een evenement ook echt bij Putten passen."