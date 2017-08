Strijd tegen wachtlijst bij huiselijk geweld succesvol

video Nielson helpt brugklassers zelfvertrouwen krijgen

6:16 Er zijn paardenkampen, zeilkampen maar je kunt in de zomervakantie ook gaan werken aan je zelfvertrouwen tijdens een brugklas-oefenkamp. In Veessen worden deze week brugklassers in spe klaargestoomd voor de middelbare school. Om de overstap ietsje minder spannend te maken. Zanger Nielson helpt een handje.