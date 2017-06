Theater Stroud gaat van intieme huiskamer naar het rode pluche

Nog vier keer in de intieme sfeer van Het Koetshuis op Landgoed Schovenhorst en dan naar het rode pluche op de tribune in het vernieuwde Stroud. Het theater in Putten heeft de voorstellingen voor het nieuwe seizoen op een rij en de kaartverkoop start 1 juni.

Rosemarie Landman, de programmeur van Theater Stroud, kan opgelucht ademhalen. Het is haar gelukt vier kleinschalige producties en elf grote voorstellingen op de kalender te krijgen. "Voor alle doelgroepen en van elke cultuurvorm iets. Cabaret, muziek, toneel en jeugd."

Kleine locatie

Landman moest wel even omschakelen toen bekend werd dat de verbouwing van MFC Stroud langer zou duren. ,,Daardoor blijven we langer in Het Koetshuis. Een kleine locatie met plek voor zeventig bezoekers. Maar het is voor ons een openbaring geweest. Zowel door bezoekers als de artiesten is het enthousiast ontvangen."

Tot 9 december blijft de huiskamer de thuisbasis van het theater. Op 20 januari 2018 wordt de overstap gemaakt naar het verbouwde Stroud. "En door die verbouwing hebben we voorstellingen kunnen krijgen van artiesten die anders nooit gekomen zouden zijn. Zowel Ernst, Bobbie en de rest en de Wëreldbänd wezen het verzoek in eerste instantie af. Ze waren eerder in Stroud geweest maar wilden dat nooit meer. Slechte zichtlijnen en weinig hoogte waardoor muziek en geluid niet goed uit de verf kwamen. Toen ik ze had bijgepraat over de verbouwing en de bouwtekeningen had gestuurd, is er alsnog akkoord gegeven."

Wonderlijk figuur

De eerste voorstelling op het programma is muziektheater van Lenny Kuhr met Gekust door de Eeuwigheid. Ook Debby Petter (solotoneel) en de muziek-opera Trio Particolare met Peter Lusse zijn in Het Koetshuis te zien. Aan de lijst van kleine producties wordt Stefano Keizers toegevoegd. Deze jonge cabaretier zette zichzelf op de kaart met zijn deelname aan het tv-programma De Slimste Mens. Landman: "Een wonderlijk figuur dat wij als Theater Stroud als eerste een podium bieden voor zijn avondvullende voorstelling. Spannend, maar ik denk dat hij heel groot gaat worden."

In januari wordt voor het eerst de theaterzaal van het verbouwde MFC Stroud gebruikt. De aftrap wordt gedaan door de Wëreldbänd die met zo'n zeventig verschillende instrumenten een muzikale reis rond de wereld maakt. Landman glimt al van de voorpret. Net zo trots is ze op de komst van het toneelstuk Roem met Victor Reinier en Renée Soutendijk. "Bekende namen die voor de verbouwing hun neus zouden ophalen voor Stroud", is de programmeur overtuigd.