Van bouwpakket tot boot

Bouw een boot die kan varen op zonne-energie. Dat is de opdracht van elf Technasium-leerlingen van het RSG Slingerbos die meedoen aan de Young Solar Challenge. De scholieren denken daarvoor zo’n vijfhonderd uur nodig te hebben. Maar of ze er wedstrijden mee kunnen varen, blijft nog even spannend.

,,We hebben nu genoeg geld om de boot af te maken, maar we hebben nog veel meer sponsors nodig’’, vertelt docent Ronald Langstraat. De leerlingen hebben zesduizend euro nodig. Dat is ook voor het promotiemateriaal en het afreizen naar de wedstrijden. ,,We missen nog vierduizend euro‘’, vertelt Lisa Jacobs (14), die verantwoordelijk is voor de planning en de organisatie van het project. Elke leerling heeft zo zijn eigen taak. De één is praktisch ingesteld en bouwt aan de boot, de ander is verantwoordelijk voor de promotie en het financiële plaatje ervan. Voor de leerlingen gaat het bij de opdracht om de perfecte combinatie van tactiek, techniek en teamwork.

De scholieren gaan varen met een V5 Solarboat. Daarop een elektromotor die kan draaien door de opgewekte energie van de zonnepanelen. ,,Om ervoor te zorgen dat de boot snel is, proberen we hem zo licht mogelijk te maken’’, vertelt Rowen Kwist (14). ,,Epoxy en glasvezel zijn hiervoor perfect’’, vervolgt hij. Tijdens de wedstrijden bestuurt daarom één leerling de boot, die minimaal 60 kilogram moet wegen. Langstraat schat de topsnelheid op 11 knopen. Dat is ongeveer 20 kilometer per uur.

,,Na de meivakantie willen we de boot testen, maar of hij zal drijven blijft een grote verrassing”, vertelt Langstraat. Hij schat de kansen van de leerlingen goed in. “Ik denk dat we wel bij de laatste tien kunnen eindigen.” Er zijn drie verschillende wedstrijden. Het gaat om de snelste tijd. De boot moet daarom snel kunnen varen over korte afstanden. Maar ook goed kunnen manoeuvreren voor de slalom. De zonnepanelen moeten bovendien voldoende energie opwekken om de boot lange tijd te laten varen.