Veluwse nuchterheid bij ChristenUnie in Nunspeet

"Het zou natuurlijk mooi zijn als we zes zetels krijgen. Maar je moet altijd nog even afwachten of het ook waarheid wordt. Daarom sta ik niet meteen te juichen. Ik hoop dat we uiteindelijk een kabinet krijgen met partijen als de PvdA, het CDA of de CU. We hebben de champagne nog niet ontkurkt, dat is de Veluwse nuchterheid, maar hij staat wel koud."