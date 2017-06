Veluwse ouderen hebben zorgen maar zijn ook dik tevreden met hun leven

Puttense ouderen zijn tevreden over hun kwaliteit van leven. Ze geven daar een dikke 8 voor als rapportcijfer. Wel maken zich zorgen over huisvesting in de toekomst en alleen achterblijven.

Dat blijkt uit een rapport van GezondVeluwe dat voor het onderzoek in Putten drie gespreksbijeenkomsten heeft gehouden. Soortgelijke bijeenkomsten zijn er ook in Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Nunspeet geweest. Gemiddeld waren de ouderen met een 8,1 goed te spreken over hun welbevinden.

Wonen

Het geloof, actief blijven, sociale contacten, beweging, en een positieve levensinstelling dragen bij aan deze hoge score. Ook wonen is een belangrijke peiler. Maar tevens ook een zorg. Ouderen geven aan dat zij door hun lage inkomen bij de woningstichting niet in aanmerking komen voor een aangepaste woning. "Terwijl we de huur wel vijf jaar vooruit kunnen betalen", stelde iemand tijdens een bijeenkomst.

De Puttense ouderen (tussen de 63 en 90 jaar) zouden graag meer seniorenwoningen zien, flexibeler beleid vanuit de woningbouw en gemeente en de ontwikkeling van andere samenlevingsvormen. Want de sociale contacten en het omkijken naar elkaar wordt als hoog goed ervaren.

Hulp

Hulp uit de omgeving is zeer gewenst, hoewel de bevraagde ouderen zichzelf een hoog cijfer geven voor zelfredzaamheid. De gemeenten samen scoren daarop gemiddeld een 8,1, waarbij Ermelo en Zeewolde de hoogste cijfers laten zien.

Puttenaren geven aan dat het niet altijd makkelijk is om hulp te vragen. Daarbij noemen ze de kerk als grote waarde. Veel mensen hebben behoefte om via het kerkblad informatie te krijgen voor hun doelgroep. Een aanspreekpunt en een spreekuur bij de gemeente om snel informatie te krijgen, staan eveneens op het wensenlijstje.

Samenwerking