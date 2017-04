'Verkeersdruk A28 wordt steeds groter'

Ze vindt de Kamerverkiezingen bij uitstek een gelegenheid om de regio te promoten. Daarom heeft ze met Tweede Kamerlid Jaco Geurts op het viaduct over de A28 bij Strand Horst een reclameposter opgehangen. Ze kozen een moment dat daar een flinke file stond. De banier is nadien verplaatst naar een weiland bij Putten. Vliegenthart: ,,In 2016 heeft de Gelderse gedeputeerde al bij de minister de vraag neergelegd voor geld om de A28 te verbreden, maar de minister heeft daar toen geen prioriteit aan gegeven.''

Sluipverkeer

Het verkeer op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle staat te vaak vast en daarom moet de snelweg worden verbreed. Een spitsstrook is nodig om files te verminderen. ,,De verkeersdrukte op de A28 wordt in de toekomst alleen maar groter,'' voorspelt Vliegenthart. ,,Het verkeer staat te vaak stil. In Den Haag merken ze dat misschien niet, maar wij hebben er last van. Niet alleen de mensen die in de file staan, maar ook de bewoners van de regio. Het sluipverkeer neemt toe. In eerste instantie is een extra spitsstrook misschien voldoende, maar op termijn is een algehele verbreding van de A28 nodig.''