Vloeken mag overal, ook op de Veluwe

De vloekboete die een Ermelose jongen kreeg is totaal zinloos. Hij mag naar hartenlust zo hartgrondig vloeken als hij wil. Het vloekverbod in zijn gemeente is daarom pure symboolpolitiek en de boete houdt geen stand voor de rechter. Dat zegt Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU in Amsterdam.

Vloekartikel

Hij volgt al jaren de regelgeving rond vloek- en scheldverboden op de Biblebelt. ,,Niet te geloven. Dit is de eerste keer dat ik hoor dat er daadwerkelijk handhavend is opgetreden op grond van het vloekartikel'', reageert Schilder. Dat handhaven gebeurde afgelopen weekeinde door wijkagent Jelle van Heerikhuize. Hij had er tabak van dat een jonge Ermeloër 'kanker' riep en gaf hem een boete, met het vloekverbod als argument. De jongen reageerde furieus. ,,Waar bemoei jij je mee'', zou hij hebben geroepen. En voegde eraan toe dat schelden niet verboden is bij wet.

Niet in het Wetboek van Strafrecht misschien, maar wel volgens de gemeenteregels, (de APV) van Ermelo, wist agent Van Heerikhuize. Hij schreef een boete uit, maar zonder bedrag. ,,De hoogte van het bedrag bepaalt het Openbaar Ministerie.''