Buurvrouw houdt hele Wezepse straat in haar greep

13:44 Het is maandag rond het middaguur. De hitte is ook hier, in de lommer van de Prinses Irenelaan in Wezep al goed voelbaar. In de bomen fluiten vogels, in de verte weerklinken de knallen van Defensie. Dan is er ineens geschreeuw. En het slaan van deuren. Gegil. Gerinkel van glas. Een vrouw stormt het woningblok uit dat voorheen van Defensie was.