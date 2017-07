Weer vier bedrijven erbij op Wezep-Noord

Het gaat om drie Wezeper en een Zwols bedrijf: Techniparts, Qseals, MRC Klimaatservice en Hallz.nl. Laatstgenoemde is het bedrijf Robert van Leeuwen uit Wezep, gespecialiseerd in het bouwen, renoveren en onderhouden van bedrijfspanden. Zijn bedrijf is behalve gebruiker van het pand ook aannemer en heeft het ontworpen.

Techniparts van Zwollenaar Frank Muntz is een technische handelsonderneming op het gebied van afdichtingen in rubber en kunststof. Qseals van Menno Leeuwerink levert en reviseert afdichtingen voor industriële toepassingen. En MRC Klimaatservice uit Wezep van Evert de Vries levert complete klimaatregelinstallaties en gebouwbeheersystemen.

Wensen

“Wij kenden elkaar als ondernemer en hadden alle vier onze eigen huisvestingswensen en toekomstbeelden", legt Van Leeuwen uit. "We zochten alle vier naar een representatieve en goed bereikbare locatie en hadden allemaal onze eigen wensen voor het pand. We willen een bijzonder bedrijfspand met een mooie uitstraling realiseren. Dit ook omdat het pand straks aan de toegangsweg ligt voor de nieuwe op- en afrit van de A28. Met de situering en architectuur hebben we daar alvast rekening mee gehouden in overleg met de gemeente. Daarnaast moest het natuurlijk ook passen qua oppervlakte voor alle gebruikers. We zijn blij dat het gelukt is alle wensen te integreren in één ontwerp. Het is geen standaard bedrijfspand uit het boekje, maar echt een visitekaartje voor onze bedrijven.”