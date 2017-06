Woningprijzen stijgen op de Veluwe

In Zwolle, Hattem, Heerde en Oldebroek was een woning het afgelopen kwartaal gemiddeld 7,6 procent duurder ten opzichte van vorig jaar. Vooral de prijs van appartementen steeg flink: die gingen voor een 17,8 procent hogere prijs van de hand. In Elburg en Nunspeet steeg de woningprijs met 6,4 procent.

Woningen staan niet alleen duurder maar ook veel korter te koop dan vorig jaar. Zo staan woningen in Zwolle, Hattem, Heerde en Oldebroek gemiddeld 69 dagen te koop, in vergelijking met een jaar geleden een hele maand minder. In Nunspeet en Elburg is het verschil nog groter: duurde het vorig jaar nog gemiddeld 143 dagen in deze gemeente, nu zijn dat er nog maar 89.

Kanteling

De situatie in deze regio begint steeds meer te lijken op de al oververhitte markt in steden als Amsterdam, zegt Jan Hilberink, eigenaar van UW VBO Makelaar in Zwolle. ,,In de vijftien jaar dat ik dit werk doe, heb ik niet zulke taferelen gezien. Zo'n vier jaar geleden stonden er nog pakweg 2500 woningen te koop in Zwolle. Nu zijn dat er nog maar 700. Er is een enorme kanteling geweest van een kopers naar een verkopersmarkt." Vooral de laatste maanden zag hij de prijzen enorm omhoog gaan. Hilberink ziet dat kopers er moedeloos van worden. ,,Soms komen op een open dag vijftig mensen af, waarvan er wel vijftien een bod uitbrengen in de dagen daarna. Wij maken mee dat woningen duizenden, soms wel tienduizenden euro's boven de vraagprijs worden verkocht."