Zeeluwe onder verscherpt toezicht

Woordvoerder Ilona de Ruijter van het ministerie van OCW legt uit: "Er wordt dus gecontroleerd dat dit samenwerkingsverband de taken uitvoert. Het is belangrijk dat kinderen een passende onderwijsplek hebben en niet de dupe worden van deze situatie."

Bestuurscrisis

De Stentor meldde gisteren dat Zeeluwe kampt met een bestuurscrisis. Twee bestuursleden hebben onlangs hun functie als toezichthouder neergelegd, omdat ze vinden dat er teveel geld naar de top van de organisatie gaat. Geld dat juist moet worden besteed om leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden, vinden zij. Zo staat de voormalige directeur nog altijd voor bijna een ton op de loonlijst, terwijl hij geen bestuurlijke functie meer vervult.

Wethouder Laurens Klappe van de gemeente Ermelo laat weten dat de gemeenten op de hoogte zijn van de huidige situatie. Namens de acht andere wethouders heeft hij daarover een mail gestuurd naar Zeeluwe. Klappe zegt echter dat de wethouders zich geen zorgen maken over het onderwijs an sich. "Wij kunnen er van alles van vinden, maar het is primair een zaak van Zeeluwe zelf."

Vertrouwen

De negen wethouders hebben volgende week weer een regulier overleg en dan zal de kwestie zeker nog even aangekaart worden. Maar wat Klappe betreft kan dat kort. "We hebben een toelichting gekregen van het bestuur en dat hebben wij als voldoende beschouwd om vertrouwen te hebben in de toekomst."

Klappe benadrukt dat de gemeenten in principe geen rol spelen in de kwestie. "Het is een interne zaak die ze zelf moeten uitvechten. Voor zover ik kan inschatten is het niet zo dat Zeeluwe exponentieel veel geld uitgeeft aan de top. Een eventueel oordeel daarover is aan de schoolbesturen zelf."

Basisonderwijs

Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor passend basisonderwijs van acht gemeenten (Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Zeewolde). Het geld dat zij van het Rijk krijgen, moet worden verdeeld over ongeveer 22.000 leerlingen.