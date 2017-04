Zeewolde ongerust over plannen Strand Horst

De plannen van vastgoedontwikkelaar Bert van den Brink doorkruisen oude afspraken voor dat gebied, schrijven de twee Zeewoldse raadsleden Ben Sonneveld en Evert Ekker. De afspraken staan in een convenant uit 2001 dat door zeventien overheden is ondertekend. Daarin onderschreven zij een gezamenlijke visie voor het kustgebied van Gelderland en Flevoland. ,,Onderdeel van dit convenant is een hoogtebeperking voor bouw in de directe omgeving van het water. Dit is vastgesteld op twintig meter, de gemiddelde hoogte van omliggende boomtoppen. Voor Strand Horst was een ranke klimtoren voorzien. Na lang overleg is een uitzondering opgenomen waardoor de klimtoren kan worden verhoogd tot maximaal veertig meter,'' schrijft Sonneveld. Maar een klimtoren is geen hotel. Leefbaar Zeewolde vindt dat flink wordt gemarchandeerd met die oude afspraken.