Zonder defilé is de Veterandendag meer een uitje voor het hele gezin

In plaats van een rijdend defilé door de deelnemende gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk zijn de legervoertuigen tijdens de twaalfde regionale Trgionale Veteranendag dit jaar gecentreerd op de Stille Wei. Het evenement, dat volgend jaar in Ermelo plaatsvindt, moet een uitje voor het gezin worden. Dit jaar heeft voor het eerst ook de gemeente Zeewolde zich bij het evenement aangesloten.

Op het terrein staan oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld, van een Willy’s jeep tot aan een tientonner van defensie. Ook de nieuwste Volkswagen Amarok, die pas twee jaar geleden in dienst is genomen, is te zien. Om het uur laten de Pegasus Pipes en Drums hun doedelzakken klinken.

Opkomst

Hoewel er een grote tent staat om te schuilen tegen de regen, valt de opkomst wat tegen. ,,Tien procent van de veteranen is niet komen opdagen. Er zijn er 99 geweest en met aanhang van partners en kinderen waren er 205’’, ziet Frans Rondel (70).

Hij is 34 jaar officier geweest bij de Landmacht en heeft eerder op de dag na twaalf jaar om gezondheidsredenen afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe. Een opvolger is er nog niet.

Nieuwe stijl

De Veteranendag nieuwe stijl was volgens Rondel onvermijdelijk. ,,Voorheen deden we een rijdend defilé door de ondersteunende gemeenten. Keep Them Rolling met de voertuigen uit 1939-1945. Veteranen ging het gesprek aan met het publiek over hun medailles, waar ze geweest waren en de voertuigen. Kinderen mochten achter het stuur. Het zorgde voor respect, goodwill en interactie. De eigenaren van de voertuigen kregen erkenning en waardering voor z’n hobby. Maar doordat oudere veteranen het fysiek niet meer konden opbrengen of er helemaal niet meer waren, was de organisatie groter dan het aantal deelnemers. Dan moet je wat anders doen. Veel oudere veteranen willen het defilé terug, maar de groep jongeren is groter. Zij komen alleen voor een aantrekkelijk programma voor het hele gezin.’’

Jonge veteranen