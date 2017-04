Advocaten in grote witwaszaak Twello vragen uitstel

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft besloten om een grote witwaszaak in Twello voor aan te houden. De advocaten van drie verdachten vroegen donderdag ter zitting om uitstel. Zij willen eerst alle betrokkenen in de zaak laten horen bij de rechter-commissaris.

Hoofdverdachten in de zaak zijn Ynze Van H. uit Twello en Roelof van H. uit het Duitse Emmerich am Rhein. Zij zouden tussen 2010 en 2014 in Twello stelselmatig geld hebben witgewassen. Een totaalbedrag van zo'n vierhonderdduizend euro werd onterecht overgemaakt op bedrijfsrekeningen, maar ook op privérekeningen. Boodschappen, het betalen van de huur en energienota's zouden zijn betaald met geld dat illegaal verkregen was.

Drie anderen worden verdacht van het oversluizen van het geld tussen verschillende bedrijfsrekeningen. Ook het vervalsen van nota's wordt hen ten laste gelegd.

Geen van de betrokkenen verscheen donderdag voor de rechtbank in Zutphen. Voor de advocaten reden om uitstel aan te vragen. 'De verklaringen van de verdachten kunnen leiden tot meer onderzoek en andere inzichten, dus ik wil graag iedereen horen', liet een van de raadsmannen weten.