Bedrijf uit Twello deelt achtduizend primula's uit

Het bedrijf riep het zelf over zich af. Directeur Peter van de Pol maakte vrijdagmiddag een rondje door de kassen waar de bloemenweelde te zien was. Het bedrijf specialiseert zich in zaden en is een veredelingsbedrijf. Maar om te weten dat je als veredelaar op de goede weg bent met je product, moet je planten ook wel tot volle wasdom laten komen.

NLDoet

De kas stond vol met achtduizend primula's in alle kleuren en met allemaal verschillende Latijnse handelsnamen. Van de Pol zag het en was trots. 'En tegelijkertijd was het NLDoet'', legt zijn medewerkster Carin Parie uit. 'Een en één was gelijk twee. We hebben een oproepje op onze Facebookpagina gezet en toen werd het druk.''

NLDoet is het vrijwilligersproject waarbij mensen om niets de handen uit de mouwen steken. Schoneveld kwam daar achteraan. 'We bedachten het vrijdag pas, toen kwamen er allerlei reacties en zondagmiddag hebben we een aantal goede doelen uitgekozen. Het ging allemaal heel snel. En ongelooflijk hoe snel en goed andere vrijwilligers dan weer busjes en vrachtwagens geregeld hebben. En hoe betrokken medewerkers in de zorg zijn. Ze reageerden allemaal op ons oproepje.''

Busjes

Het bedrijf heeft een aantal goede doelen in de omtrek van Twello gekozen. 'We hadden aangegeven dat het logistiek nodig was om tweeduizend planten mee te kunnen nemen. Anders is het voor onze medewerkers niet te doen. Dan heb je wel een vrachtwagen vol. Maar ook met busjes zijn instellingen komen rijden. Ze weten er allemaal mensen mee blij te maken en dat was nu net onze bedoeling.''

De planten zijn maandag verdeeld onder Trimenzo, Zorggroep Apeldoorn, Zozijn, WZU Veluwe Wapenveld, Samenloopvoorhoop en Stichting Tamara.

'We doen wel eens vaker een actie, maar ik geloof niet dat we ooit zoveel respons hebben gekregen'', lacht Parie. 'Onze medewerkers zijn ook blij, al zijn ze vandaag extra druk. Je denkt toch niet dat er een geel blaadje aan een plantje kan zitten he? Ze willen alles perfect de deur uit hebben.''