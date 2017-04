Bewoners Scherpenhof halen andermaal bakzeil

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is niet toegestaan en de bewoners zijn al in 2015 gesommeerd te vertrekken. "Daar is toen nauwelijks op gereageerd", zegt burgemeester van Voorst, Jos Penninx.

Uitzetten

In december 2016 verlengden burgemeester en wethouders de uiterste vertrektermijn met zes maanden tot een jaar, afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daar wijken zij niet meer vanaf, ook al voeren mensen aan door hun gedwongen vertrek in de problemen te komen, bijvoorbeeld door dreigende dubbele woonlasten. "Tegen die mensen zeggen we: we vinden het heel vervelend, maar u moet toch vertrekken. Vergelijk het met de uitzetting door een woningcorporatie." Verschil is dat de gemeente niet fysiek gaat uitzetten maar mensen door het opleggen van dwangsommen (van 12.500 euro) wil laten vertrekken.