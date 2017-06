Cleantech-congres valt duurder uit voor Voorst en Epe

Het eendaagse congres Cleantech Tomorrow kost volgend jaar circa 155.000 euro. De gemeenten Voorst en Epe nemen de organisatie op zich en zij leggen ieder 50.000 euro in. Met die bijdragen worden in aanloop naar het evenement verschillende activiteiten voor inwoners ontplooid. De totale kosten lopen daardoor op tot 250.000 euro, schat Arno Groenendijk van de Strategische Board Stedendriehoek.

Cleantech is het regionale samenwerkingsverband van de Stedendriehoek-gemeenten, waarbij duurzaamheid centraal staat. Elk jaar is er een congres. De circa 800 bezoekers komen voornamelijk uit bedrijven, maar ook van overheden en uit het onderwijs.

Eigen keuze

Het laatste congres was in april in een sporthal in Eerbeek. Brummen betaalde daar als organiserende gemeente 30.000 euro aan mee, net als Apeldoorn en Deventer de jaren ervoor deden. Dat Voorst en Epe samen veel meer inleggen, is hun eigen keuze, zegt Groenendijk: ,,Zij wilden activiteiten voor de eigen inwoners, voor jongeren. Wij hebben toen gezegd: prima als je dat wilt, maar dan moet je rekening houden met extra kosten."