Doek valt voor galeriecafé Kleinvoorde

Uit 1880

Eigenaren en uitbaters van Galerie Kleinvoorde zijn André Stenvert en Jos Miedendorp de Bie. Zij verhuisden 28 jaar geleden naar het bijzondere gebouw, dat met fraaie houten dakspanten in 1880 is gebouwd als binnenmanege van het naastgelegen kasteeltje Cruysvoorde. In 1924 werd er in eenderde van het gebouw een stenen woning in gemaakt.