Eerste horde randweg Twello genomen

De weg ligt er daarmee nog lang niet. Van der Sleen heeft nu alleen een mandaat om zijn plannen verder uit te werken, en om bij ProRail en de provincie Gelderland aan te kloppen. Voorzien is dat die partijen meebetalen aan de weg, die in totaal 15 miljoen euro mag kosten. VVD-Liberaal2000 stelde als voorwaarde dat Voorst zelf maximaal 5 miljoen euro aan de randweg uitgeeft.

De vraag is of ProRail en de provincie überhaupt aan de randweg willen meebetalen. Daarbij rijst de vraag of 15 miljoen genoeg is om de weg met spoortunnel aan te leggen. Een vergelijkbare tunnel in Apeldoorn kostte alleen al 15 miljoen, stelt ProRail.